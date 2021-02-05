Кемерово, , 15:00 — REGNUM В Кемеровской области на сегодня, 5 февраля, эпидемиологическая обстановка спокойная, стабильная. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Михаил Малин.

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«Мы видим ежедневное небольшое снижение количества инфицированных новой коронавирусной инфекцией и снижение числа госпитализированных с внебольничной пневмонией в стационары области, — уточнил Малин. — На сегодня заразившихся коронавирусной инфекцией — 96 человек. Мы не видим отрицательной динамики, видим ежедневную положительную динамику и снижение числа обратившихся в скорую помощь и в поликлиники области».

Чиновник подчеркнул, что несмотря на снижение количества специализированных коек, в регионе всегда есть 20% запас на случай непредвиденной ситуации, и в течение суток может быть развернуто более 600 коек.