Рязань, 5 февраля 2021, 15:10 — REGNUM Новый мощный томограф установили в детской областной клинической больнице Рязани. Благодаря высокоточному оборудованию у одного из юных пациентов удалось обнаружить опухоль головного мозга, сообщили ИА REGNUM 5 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Подросток поступил в больницу с экстренными показаниями — у 12-летнего мальчика были жалобы на рвоту и головную боль. Ребёнку назначили МРТ-исследование на новом аппарате, который установили в больнице в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Новый томограф в пять раз мощнее прежнего устройства, высокоточные снимки имеют особое значение при обследовании маленьких пациентов. За месяц МРТ-обследование проходят порядка 200 детей.