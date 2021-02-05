Рязань, , 15:10 — REGNUM Новый мощный томограф установили в детской областной клинической больнице Рязани. Благодаря высокоточному оборудованию у одного из юных пациентов удалось обнаружить опухоль головного мозга, сообщили ИА REGNUM 5 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Подросток поступил в больницу с экстренными показаниями — у 12-летнего мальчика были жалобы на рвоту и головную боль. Ребёнку назначили МРТ-исследование на новом аппарате, который установили в больнице в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

"Мы провели магнитно-резонансную томографию на новом аппарате, который показал, что у мальчика опухоль головного мозга. При этом симптомы, отмеченные у ребёнка, нетипичны для этого заболевания, новое оборудование очень помогло для постановки диагноза. Нельзя сказать, что диагноз не был бы поставлен без нового МРТ, но мы были бы ограничены в диагностических инструментах. А результаты исследований в этом случае вызвали бы больше вопросов у нейрохирургов», — уточнил врач-рентгенолог кабинета МРТ детской ОКБ Виктор Фомин.

Новый томограф в пять раз мощнее прежнего устройства, высокоточные снимки имеют особое значение при обследовании маленьких пациентов. За месяц МРТ-обследование проходят порядка 200 детей.