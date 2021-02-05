Ульяновск, , 14:59 — REGNUM В министерстве здравоохранения Ульяновской области отреагировали на сообщение прокуратуры о возбуждении уголовного дела по факту халатности при обеспечении в 2017 — 2020 годах лекарственными средствами ребёнка-инвалида. В ведомстве поясняют, что препарат, о котором идёт речь, зарегистрирован на территории России в ноябре 2020 года, сообщается на сайте минздрава.

В министерстве отмечают, что препарат «Трансларна» ранее не входил в перечень жизненно необходимых, важнейших или льготных лекарственных препаратов, он зарегистрирован в России «лишь 24 ноября 2020 года». Поэтому ранее его не закупали за счёт бюджета, так как это отнесли бы к нецелевым расходам, отмечается в релизе.

В ведомстве заявляют, что в настоящее время поступила заявка с расчётной дозировкой и количеством препарата и «в рамках выделенных лимитов финансирования на исполнение судебных решений закупка этого препарата организована». По оценке министерства, годовая стоимость лечения данного ребенка составляет ориентировочно 58 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Ульяновской области проинформировала о возбуждении уголовного дела по факту халатности. По данным надзорного ведомства, ребёнок-инвалид с редким заболеванием нуждался в специальных лекарствах, но в 2017—2020 годы «должностные лица» регионального минздрава «не обеспечивали ребёнка одним из наиболее необходимых ему препаратов». В прокуратуре полагают, что в результате мальчик «утратил возможность самостоятельно дышать в ночное время и передвигаться».

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