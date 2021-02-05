Липецк, , 14:54 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 5 февраля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»

Всего в регионе был зарегистрировано 383 летальных случая.

Выписаны после выздоровления были 17 тыс. 738 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области за сутки выявлены 145 новых носителей коронавируса