Липецк, 5 февраля 2021, 14:54 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 5 февраля.
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Всего в регионе был зарегистрировано 383 летальных случая.
Выписаны после выздоровления были 17 тыс. 738 человек.
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