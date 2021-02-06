Москва, , 00:38 — REGNUM Уголовное дело, которое возбудила Национальная полиция Украины из-за облитого неизвестными красной краской памятника Степану Бандере во Львове, вызвало бурное обсуждение в интернете. Граждане выразили своё отношение 5 февраля в социальной сети Facebook.

«Походу им всё равно кого краской обливать. Как и голубям. А может за Ленина приняли?», — задаётся вопросом Флора Ч.

Многие пользователи оказались воодушевлены данным фактом. Люди выражают досаду лишь из-за того, что памятник Бандере всё ещё стоит на своём месте, хотя однозначно заслуживает сноса.

«Жаль, что не снесли», — написала Галина И.

Некоторые комментаторы отметили, что случившееся может свидетельствовать о том, что в украинском обществе назрело прозрение. Часть населения уже не может мириться с героизацией нацистских приспешников, считают люди.

«Хорошая тенденция изменения приоритетов. Понимание наступило и прозрение», — считает Владимир Ц.

Ряд граждан оказался уверен в том, что смена тенденций в украинском обществе может стать причиной серьёзных изменений. Более того, многие политики Украины также стали менять свою риторику, отметили пользователи.

«Что-то будет. Один депутат Рады уже закончил выступление на трибуне строками по-русски из песни вставай страна огромная. И назвал фашистами и демонами нынешних узурпаторов власти. Они, конечно, не обиделись», — поделился пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Напомним, 5 февраля неизвестные облили краской памятник Степану Бандере во Львове.