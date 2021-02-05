Липецк, , 14:52 — REGNUM В Липецкой области 5 февраля подтверждено 145 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 21 тыс. 662 положительных теста.

За весь период наблюдения 17 тыс. 738 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 175 — за последние сутки. 383 человека скончались.

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