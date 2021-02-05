Москва, 5 февраля 2021, 14:50 — REGNUM В последнее время в западных СМИ вышел целый ряд публикаций, позитивно оценивающих российскую вакцину «Спутник V». Конечно, отчасти его подстегнул позитивный опыт применения, накопленный за два месяца, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор, совладелец Noble Russian Finance Club Петр Бубнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ряд экспертов университетов США считает, что возможность хранения и транспортировки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в условиях обычного холодильника — одно из главных преимуществ.
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