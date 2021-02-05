Москва, , 14:49 — REGNUM Блогер Алексей Навальный активно пытается оправдать свои деяния и свои публичные заявления, считает председатель Координационного совета Общероссийского общественного движения «Клубы исторической реконструкции России» Алексей Новиков, комментируя для ИА REGNUM слушания в Бабушкином суде Москвы по делу об оскорблении Алексеем Навальным ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

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«Члены «Клуба исторической реконструкции России» активно помогали в постмодерации проекта «Бессмертный полк. Оnline», то есть выявлению тех граждан, которые вбрасывали в этот проект портреты и биографии Гитлера, Геббельса, Бандеры. Мы собирали эти данные, передавали коллегам из «Бессмертного полка». В нашем движении есть экспертный совет, состоящий из людей профильного образования, имеющих работать с информацией, анализировать ее. И мы четко выявили, что это была системная работа. Алексей Навальный активно развивает в России такое понятие, как «победобесие», он пытается сформировать в головах у молодежи это понятие, чтобы разорвать любую привязку к корням, к истории нашей страны. Он и его сторонники называют это «прекрасная Россия будущего». Но этого допустить просто нельзя!», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Алексей Новиков.

«Сегодня в Бабушкинском суде Алексей Навальный пытается рассказать, что история с вбросами в «Бессмертный полк» — идея пиарщиков, он здесь ни при чем, что его не так поняли. Но есть скриншоты, есть четко зафиксированные выражения, в которых он называет героев нашей страны «холуями», «предателями родины». А ведь контингент его просмотров — люди с еще неокрепшим сознанием, с малым жизненным опытом и багажом знаний, только начинающие свои в жизни, иногда даже несовершеннолетние, пока не отвечающие за свои поступки. И вот, на эту «благодатную» почву падают его слова, его информационные вбросы. И это целенаправленная, системная работа, которая ведется им самим, и его соратниками», — подчеркнул эксперт.

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