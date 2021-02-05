Пермь, , 14:54 — REGNUM В школах Перми студенты гуманитарно-педагогического университета временно заменят учителей, чей возраст старше 65 лет. Мэрия заключила с вузом соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности для реализации проекта «Учитель (воспитатель) на замену», сообщает пресс-служба городской администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»

Суть проекта заключается в том, чтобы будущие педагоги, студенты старших курсов университета помогали школам Перми преодолеть трудности, связанные с необходимостью для пожилых людей соблюдать режим самоизоляции.

Уже в феврале выберут 130 студентов-старшекурсников университета, которые будут проводить уроки в школе, занятия с дошкольниками, детьми с ограниченными возможностями здоровья временной, а тот период, пока действует режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

В рамках проекта наставник-учитель сможет поделиться своим профессиональным опытом, а студенты помогут своим наставникам на новом уровне освоить современные цифровые ресурсы. Кроме того, за каждым студентом будет закреплён наставник из вуза, который поможет в методических вопросах преподавания.