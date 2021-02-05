Москва, , 14:39 — REGNUM В Госдуме приветствовали решение суда, который постановил взыскать с «дочки» «Норникеля» 146 млрд рублей за ущерб окружающей среде при разливе топлива, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

«Очень важное и знаковое событие. Наверное, это первый раз, когда назначается сумма, адекватная реальному ущербу», — отметил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия») в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Росприроднадзор удовлетворен решением Арбитражного суда Красноярского края, который частично удовлетворил иск ведомства к Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК, дочернее предприятие ГМК «Норникель») и взыскал с нее 146 млрд рублей за ущерб окружающей среде при разливе топлива.

Ключевым изменением после этого решения должно стать отношение собственников крупных, опасных производств к тому, как они модернизируют свое производство, отметила замглавы правительства РФ Виктория Абрамченко.

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