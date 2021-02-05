Москва, , 14:38 — REGNUM Получить доступ к телефонным контактам не совсем оправданное намерение МВД РФ. Данная инициатива выдвигается с целью борьбы с мошенническими звонками. Однако, для борьбы с мошенниками, существует уже немало способов, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«Например, разработаны специальные технологические решения, которое позволяет в режиме реального времени получать информацию о любых подозрительных вызовах.

Прежде чем установить приложение МВД, предоставляющее доступ к контактам граждан РФ, считаю правильным, обратиться к своему оператору или в банк.

Также не совсем понятно, как и когда можно будет вызвать правоохранителей в экстренном порядке.

Большинству российских граждан звонки поступают каждый день по несколько раз. При этом вызывать правоохранителей по каждому вызову, не совсем целесообразно.

Однако, если это будет добровольное приложение, то можно задуматься и воспользоваться им.

Любой, принявший для себя решение может установить данное приложение. Но, считаю, что это должно быть решение, принятое после альтернативных способов решения возникшей проблемы, в результате безысходности и отсутствия решения существующей проблемы», — высказал свое мнение юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, МВД РФ захотело получить доступ к телефонным контактам российских граждан за 63 млн рублей для создания нового мобильного приложения «Антимошенник».

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