Иерусалим, , 14:39 — REGNUM Для достижения коллективного иммунитета должны быть вакцинированы около двух третей населения планеты. Об это сообщил главный редактор медицинского журнала Lancet Ричард Хортон журналистам газеты Jerusalem Post 5 февраля.

Виктор Тардьё. Вакцинация. 1923

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию — все новости»

Чтобы жизнь людей стала такой, как в 2019 году — особенно в части открытия неба и возобновления международных путешествий в любом значительном количестве или любом качестве — «нам нужно сделать прививку всем странам мира», говорит Хортон.

Для достижения коллективного иммунитета во всем мире нужно привить от COVID-19 около двух третей населения планеты, то есть от четырех до пяти миллиардов человек. «Каждый человек должен получить обе дозы — то есть [потребуются] 10 миллиардов доз вакцины», — объяснил он.

Становится все более очевидным, что даже если все население страны будет иммунизировано, это не будет означать, что жизнь вернется к своей реальности 2019 года, заключает издание.