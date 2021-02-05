Красноярск, , 14:36 — REGNUM Арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО «НТЭК» 146,17 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске.

Таким образом суд почти полностью удовлетворил иск Росприроднадзора. В самом ведомстве это назвали «победой разума».

«Экология — дело каждого, я не скрываю улыбки. Мы победили или выиграли? Я не знаю, как правильно. Я надеюсь, что мы выиграли», — сказала глава ведомства Светлана Радионова.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая 2020 года в Норильске при разгерметизации бака с дизтопливом на ТЭЦ-3 АО НТЭК разлилось свыше 21 тыс. тонн нефтепродуктов.

Была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. Росприроднадзор заявил об ущербе в размере почти 148 млрд рублей. «Норникель», в свою очередь, оценил размер вреда окружающей среде в 21,4 млрд рублей.

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