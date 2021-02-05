Москва, , 14:41 — REGNUM Разработчики российской вакцины от коронавируса с большой долей вероятности будут номинированы на Нобелевскую премию. Об этом 5 февраля заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В то же время, далеко не факт, что именно они будут удостоены этой награды. И дело здесь не только в научной значимости работ, но и, отчасти, в политической составляющей, полагает глава РАН.

«Я думаю, что по направлению медицина-физиология будут номинация с нашими вакцинами. Но могут быть предложения и относительно разработчиков нового класса вакцин — матричных. Будут обсуждения. И вы знаете я бы не абсолютизировал Нобелевскую премию. Премия дается за выдающиеся достижения, но есть и политизация этого процесса», — сказал Сергеев.

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