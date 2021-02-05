Ижевск, , 14:34 — REGNUM Жителю Ижевска вынесен приговор по ч. 3 ст. 327 УК РФ («Приобретение, хранение, использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в марте 2019 года мужчина приобрел у неизвестного водительское удостоверение для использования при управлении легковым и грузовым транспортом.

Когда его автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД, выяснилось, что водительское удостоверение было изготовлено не в АО «Госзнак» и оформлено на другое имя.

Судом мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре месяца.

Ограничение свободы не связано с пребыванием в исправительных учреждениях, однако накладывает ряд запретов на передвижение осужденного.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале прошлого года один из хоккеистов московского «Спартака» был оштрафован на 40 тыс. рублей за использование поддельного водительского удостоверения. Управлявший автомобилем BMW, он был остановлен сотрудниками ГИБДД в июле 2019 года. Тогда спортсмен не признал вину, заявив, что не знал, что права поддельные.

Читайте также: Хоккеист «Спартака» оштрафован на 40 тыс. рублей за поддельные права