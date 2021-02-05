Тюмень, , 14:33 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 130 случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 135 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 5 февраля коронавирусом заразились 28 909 человек. Выздоровели 27 130 человек, скончались 254 пациента с COVID-19 (на одного человека более, чем днём ранее).