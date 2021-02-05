Москва, , 14:32 — REGNUM Актёр Виталий Альшанский умер в возрасте 52 лет, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источники.

Виталий Альшанский Цитата из к/ф «Право на правду». Реж. Николай Барышников. 2012. Россия

По данным СМИ, его тело обнаружили в квартире глубокой ночью. Обстоятельства происшествия не называются. Данные о смерти деятеля культуры подтвердили также источники телеграм-канала Mash.

Альшанский снимался в сериалах «Бригада», «Полицейский с Рублёвки», в фильме «Бумер» и многих других картинах, был режиссёром сериала «Молодёжка». Всего принял участие в более ста проектах.

Как сообщало ИА REGNUM, советский и российский киновед, мастер киноведческого отделения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) Лидия Зайцева умерла в Москве на 90-м году жизни.

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