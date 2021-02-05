Москва, , 14:34 — REGNUM В Кремле внимательно ознакомились с ситуацией вокруг задержания главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 5 февраля журналистам.

Песков подчеркнул, что российское руководство в курсе всей ситуации, в Кремле видели все сообщения о задержании и аресте Смирнова. Он добавил, что права вмешиваться в действия судебной власти у Кремля нет, как и оценивать судебные вердикты.

«Не будем делать этого и на этот раз», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову назначили административный арест на 25 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия. В конце января его задержали за призывы в социальных сетях к участию в несанкционированном митинге 23 января, но отпустили под обязательство о явке.

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