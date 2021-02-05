Владикавказ, , 14:29 — REGNUM В Северной Осетии возвращается к работе в штатном режиме Республиканская клиническая больница (РБК). Всех пациентов с коронавирусом, которые в настоящее время лечатся в ковидном госпитале, развернутом на базе этой медорганизации, переведут в корпус, расположенный на территории РКБ.

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«В данный момент согласно приказу министерства здравоохранения республики мы начали эвакуацию в двухэтажный корпус, который находится на территории РКБ и в здание эндокринологического госпиталя. Сейчас у нас в семиэтажном здании осталось 96 пациентов инфекционного профиля и 40 реанимационного», — приводит слова и. о. главного врача больницы по медицинской части Магомета Лагкуева «15-й Регион».

В штатном режиме республиканская больница заработает уже с 8 февраля. Такое решение принято в связи с улучшением эпидситуации по коронавирусу в Северной Осетии. По данным минздрава региона на 5 февраля, в ковидных госпиталях проходят лечение 623 человека (+29 за сутки), из которых у 275 подтвержден коронавирус.

С понедельника, 8 февраля, продолжат оказывать помощь пациентам с COVID-19 Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи, эндокринологический госпиталь и медучреждение в двухэтажном корпусе на территории РКБ.