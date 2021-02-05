Самара, , 14:30 — REGNUM 303 случая заражения коронавирусом за сутки выявили с Самарской области. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего по области было выявлено 41 807 случаев заражения этой инфекцией. При это за минувшие 24 часа в регионе была констатирована смерть трех пациентов с COVID-19: 79-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем; 68-летний мужчина страдал заболеванием сердечно-сосудистой системы, также скончалась 69-летняя женщина. Всего в регионе умерли 838 пациентов с COVID-19.

Согласно данным федерального оперативного штаба, по области справились с инфекцией 38 502 человек, в том числе 301 человек в минувшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 4 февраля в регионе за сутки было выявлено 300 случаев заражения коронавирусом.

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