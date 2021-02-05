Курск, , 14:28 — REGNUM В Курской области по состоянию на 5 февраля зарегистрировано 389 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За последние сутки подтверждены четыре смерти от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 23 тыс. 863 пациента, в том числе 182 — за последние сутки.