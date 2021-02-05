Архангельск, , 14:28 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области выявили 237 новых случаев COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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По данным штаба, в Архангельске инфекцию подтвердили у 67 человек, в Северодвинске — у 42, в Котласском районе — у 28 жителей. Новые случаи заболевания зарегистрированы также в Коряжме, Верхнетоемском, Холмогорском, Мезенском и других районах области.

«В статистику включен один завозной случай: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителя региона, приехавшего из Египта», — уточнили в штабе.

Всего на лечении с COVID-19 находятся 3723 человека.