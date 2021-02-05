Курск, , 14:26 — REGNUM В Курской области 5 февраля зарегистрировано 177 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на пять больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 27 тыс. 151 положительный тест.

Выписаны после выздоровления были 23 тыс. 863 пациента, в том числе 182 — за последние сутки. Скончались 389 человек.

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