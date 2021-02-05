Москва, , 14:25 — REGNUM Вызывает большие сомнения, что у приложение от МВД РФ будет много пользователей, поскольку на данный момент в app store и google play существуют несколько приложений с подобным сервисом, такие как: getcontakt, 2 gis, yandex и пр., заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат, Управляющий партнер Московская коллегия адвокатов Status Group Александр Кожевников.

«Кроме того, на данный момент Спецслужбы итак имеют возможность по запросу получить информацию о всех данных пользователя, которые он использовал при регистрации (его IP-адрес, записи телефонной книги, данные о геолокации, номер телефона и модель), в вышеуказанных приложениях.

Хочется отметить, что на сегодняшний день мошенники используют подменные номера, при входящем звонке у абонента отображается номер его банка или госоргана.

И, как следствие, установка данного приложения не спасет жертву от звонков мошенников, и МВД не получит большого объёма пользовательских данных.

Нет ни каких предпосылок, что приложение от МВД РФ займет лидирующее место на рынке мобильных сервисов, и поможет справиться с мошенничеством», — высказал своё мнение юрист.

Как сообщало, Министерство внутренних дел России заказало разработку сервиса к своему мобильному приложению для борьбы с телефонным мошенничеством на сумму 62,9 млн рублей.

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