Нижний Новгород, , 14:23 — REGNUM Из-за резкого ухудшения погоды и сильных морозов сотрудники МЧС начали обустраивать мобильные городки жизнеобеспечения. Об этом сообщили в региональном управлении спасательного ведомства сегодня, 5 февраля.

Один из таких пунктов обогрева установили на 452 километре автотрассы М-7 «Волга» у деревни Ветчак в Кстовском районе, а второй — на 21 километре автотрассы Р-159 «Нижний Новгород — Киров» у деревни Золотово в Борском районе.

ИА REGNUM напоминает, что по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Нижегородской области ожидается понижение температуры воздуха до минус 23 градусов по Цельсию вкупе с метелью и сильным ветром.