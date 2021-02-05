Чебоксары, , 14:22 — REGNUM Мокрый снег в Чебоксарах, который начался сегодня, 5 февраля, будет идти весь день. А в ночь на 6 февраля прогнозируется резкое похолодание, ощущаемая температура может составить — 35 градусов мороза. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Мороз Иван Шилов © ИА REGNUM

Причиной осадков в виде снега с дождём стал атлантический циклон, за сутки в Чебоксарах может выпасть половина февральской нормы. В южных районах республики температура поднялась до +3…+4 градусов тепла.

После оттепели погода резко изменится. Вечером 5 и 6 февраля из-за поступления арктической воздушной массы прогнозируется метель и похолодание до −13…−18 градусов мороза. Синоптик-любитель отмечает, что с учётом очень сильного ветра ощущаемая температура может составить −30…−35 градусов мороза.

«Также холодно будет 7 и 8 февраля, когда ощущаемая температура достигнет — 40 градусов мороза», — прогнозирует Владимир Михайлов.

8 февраля ветер ослабнет. По предварительным расчётам, в Чебоксарах температура опустится ниже — 30 градусов мороза.

По предварительным данным, морозы «сдадутся» во второй половине февраля.