Кызыл, , 14:18 — REGNUM В Туве поступила партия вакцин «ГАМ-Ковид-ВАК» в количестве 630 доз. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, препараты распределены по поликлиникам в Кызыле, а также медицинским учреждениям в четырёх районах.

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Отмечается, что вся партия предназначена для вакцинации граждан с хроническими заболеваниями, а также людей старше 60 лет.

«Распределение проведено с учетом высокой доли инфицирования новой коронавирусной инфекцией лиц старше 60 лет на территориях, где расположены обозначенные медицинские организации», — отметили в Минздраве.

Добавим, что всего в республике развёрнуто 39 пунктов вакцинации. 16 из них расположены в столице, 23 — в районах.