Новокузнецк, Кемеровская область, , 14:17 — REGNUM Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов проверил работу новокузнецкого аэропорта «Спиченково». Об этом чиновник написал в своём Instagram.

«Вывод однозначен: действующий аэровокзал не справляется с выросшим пассажиропотоком. Привокзальную территорию необходимо расширять, делать большую автостоянку», — заявил чиновник.

Он напомнил, что этот вопрос поднимался ещё два года назад.

«К 300-летию Кузбасса собственник аэровокзала обещал сделать подарок жителям и гостям региона — построить новый современный терминал, но слово не сдержал. Причин тому называлось несколько, в том числе пандемия, но факт остаётся фактом. Сейчас, по словам собственника, идёт поиск инвесторов, чтобы в 2022 году в «Спиченково» появился аэровокзал», — подчеркнул Панов.