Москва, , 14:16 — REGNUM Ссуды на судебные расходы могут законодательно ввести в России. Об этом пишет «Российская газета».

Идея заключается в том, что финансировать судебные процессы для граждан и организаций смогут банки, страховые организации или любые другие структуры, располагающие средствами. Ведь зачастую человек не обращается в суд из-за отсутствия денег на адвокатов.

Деньги сможет выделить кредитор или инвестор. Если его сторона победит в суде, он получит прибыль, если проиграет — останется внакладе.

Законопроект о судебном финансировании, подготовленный группой экспертов, изучает комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Председатель комитета Андрей Клишас подписал рекомендации детально проработать вопрос.

«Такое партнерство многими экспертами оценивается положительно, поскольку способствует как росту качества рассмотрения судебных споров, так и повышению качества юридических услуг», — отметил член комитета Олег Цепкин.