Пенза, , 14:16 — REGNUM В пятницу, 5 февраля, на улицы Пензы вышли десятки единиц спецтехники и около сотни дорожных рабочих. В связи с изменением температуры воздуха перед коммунальщиками поставлена задача предупредить и ликвидировать подтопления и обработать пешеходные зоны противогололедными реагентами.

Сотрудники коммунальных служб пытаются очистить решетки ливневок от снега и льда, откачивают талую воду с помощью гидродинамических машин. По обращению жителей бригады выехали на улицы Аустрина, Чаадаева, Собинова, Гагарина, Баумана, Суворова и другие. Возле школы №58 образовалась огромная лужа, которую в настоящее время устранили, утверждает пресс-служба городской администрации. При выявлении локальных подтоплений жителей просят обращаться в единую диспетчерскую службу по телефонам: 05 или 63−10−05. Код города (8412).

В областном центре продолжается уборка снега на проезжей части дорог. За минувший день вывезено более 6 тыс. кубометров снега.

ИА REGNUM напоминает, что в ближайшие дни в Пензенскую область придут аномальные морозы. С 6 февраля среднесуточная температура воздуха в регионе прогнозируется ниже климатической нормы на 8−10 градусов.

Читайте также: В Пензенскую область придёт аномальное похолодание

Читайте также: В Пензенской области крыши почти 100 домов не очищены от снега и льда