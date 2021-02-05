Саранск, , 14:03 — REGNUM В Мордовии сохраняются антикоронавирусные ограничения, которые распространяются на работающих жителей республики в возрасте старше 65 лет. Соответствующие изменения внес в указ о режиме повышенной готовности врио главы республики Артем Здунов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»

Так, пожилые жители региона могут продлить больничный лист для соблюдения самоизоляции с 8 до 20 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии в настоящее время темп прироста новых случаев заражения коронавирусом снижается. Два ковидных госпиталя с начала февраля вернулись к плановому режиму работы — Ромодановская поликлиника и Республиканская клиническая больница № 5. Также приостановлена госпитализация пациентов в глазную больницу, поликлинику №2.

При этом для лечения пациентов инфекционного профиля, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом, в республике остаются свободными 30% имеющихся койко-мест.

Читайте также: В медучреждениях Мордовии свободны 30% инфекционных коек