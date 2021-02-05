Ростов-на-Дону, , 14:01 — REGNUM В январе 2021 года в Ростове-на-Дону отдали предпочтение городской электричке 15,7 тыс. пассажиров, что на более чем на 20% превышает показатель годичной давности. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги 5 февраля.

«В январе 2021 года городскими электричками в Ростове-на-Дону перевезено 15,7 тыс. пассажиров. Это на 21% больше, чем в январе 2020 года (13 тыс. человек). И на 26% больше, чем в декабре 2020 года (12,5 тыс. человек)», — указано в сообщении.

Рост пассажиропотока во многом связан с закрытием аварийного моста на улице Малиновского и увеличением числа электропоездов.

ИА REGNUM сообщало, что в 2019 году пассажиропоток городской электричкой увеличился в восемь раз. Железнодорожному транспорту отдали предпочтение более 164 тыс. человек.