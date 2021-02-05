Москва, , 13:59 — REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко потребовал от блогера Алексея Навального принесения публичных извинений.

Уголовное дело о клевете рассматривает 5 февраля Бабушкинский районный суд Москвы.

«Я раньше давал подробные показания, сейчас прощу прекратить допрос — плохо себя чувствую. Я хочу, чтобы Навальный публично принёс извинения передо мной», — цитирует слова ветерана издание «Комсомольская правда».

Как сообщало ИА REGNUM, сам Навальный вину в совершении преступления не признал.

Прокурор во время выступлении в суде отметил, что Алексей Навальный умышленно распространил о ветеране ложные сведения.

Отметим, что на процесс по делу о клевете Алексея Навального не пришли поддержать сторонники. Журналисты не заметили в здании суда и жену блогера Юлию Навальную.