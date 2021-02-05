Чебоксары, , 13:59 — REGNUM В Чувашии 77-летний пенсионер добился получения статуса «дети войны» после вмешательства прокуратуры. От него требовали больше документов, чем необходимо, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского надзорного ведомства.

Проверка проводилась в Комсомольском районе по обращению 77-летнего сельчанина, которому в отделе соцзащиты минтруда Чувашии отказали в выдаче удостоверения «Дети войны».

«В нарушение республиканских нормативных актов пенсионеру были предъявлены избыточные требования по сбору документов, что в итоге привело к отказу», — отмечается в сообщении.

В адрес государственного учреждения внесено представление. По итогам рассмотрения пенсионеру присвоен статус «Дети войны» и выдано соответствующее удостоверение.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля глава Чувашии Олег Николаев в своём послании заявил, что при первом уточнении республиканского бюджета будут предусмотрены средства на оказание финансовой помощи лицам, которых относят к категории «дети войны». Им компенсируют расходы на жилищно-коммунальные услуги.

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