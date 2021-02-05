Гаага, Нидерланды, , 13:57 — REGNUM Прения сторон по делу ЮКОСа начались в Верховном суде Нидерландов 5 февраля с соблюдением мер предосторожности, связанных с COVID-19. В рамках дела бывшие акционеры компании добиваются от России выплаты свыше $50 млрд.

Адвокат российской стороны Роб Мейер призвал судей тщательно изучить все жалобы. Разбирательство важно не только из-за большой суммы выплат, но и с точки зрения дальнейшего применения Договора к Энергетической хартии, отметил он.

Разбирательство не затрагивает отношения России и Нидерландов, это вопрос права. Ранее апелляционный суд отклонил аргументы России, это было сделано на ошибочных основаниях, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году международный арбитраж обязал Россию выплатить более $50 млрд компаниям, связанным с бывшими акционерами ЮКОСа. Судьи сочли, что Россия нарушила подписанный, но не ратифицированный ею Договор к Энергетической хартии, тогда российская сторона апеллировала к невозможности применения некоторых положений документа без его ратификации.

При обжаловании этого вердикта окружной суд Гааги в 2016 году занял сторону России, отменив обязательства по выплатам. Но апелляционный суд Гааги в феврале 2020 года отменил вердикт окружного суда и восстановил арбитражные решения, снова обязав Москву выплатить более $50 млрд. На это решение Россия подала кассацию в Верховный суд Нидерландов.

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