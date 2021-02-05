Москва, , 13:57 — REGNUM Рабочая группа ОНФ «Защита прав автомобилистов» продолжает мониторинг заправок столичного региона. Каждый месяц в режиме «тайного покупателя» проверяется 100 АЗС. Активисты измеряют объем проданного им топлива, октановое число и сравнивают цены на топливо. За основу тестирования выбрана самая популярная марка топлива — бензин АИ-92. В январе 2021 г. значительный «недолив», не соответствующий никаким государственным стандартам, был зафиксирован на 20 заправках Москвы и Московской области.

Рекордный «недолив» в январе составил — 13,2%. В среднем «недолив» по-прежнему держится на незначительной величине, в первом месяце года он составил — 1,32%. Однако при таком среднем уровне «недолива» автомобилист ежегодно переплачивает недобросовестным продавцам топлива почти тысячу рублей.

В зимний период недолив незначительно увеличился. Это связано с нестандартным режимом работы ТРК (топливно-раздаточных колонок) и появлением дополнительной ошибки. Многие эксперты отмечают, что зимой недолив увеличивается, а летом уменьшается, это подтверждают и эксперты ОНФ, проводящие мониторинг АЗС.

Качество топлива по-прежнему не вызывает серьезных замечаний. В январе вопросы к качеству у экспертов возникли на четырех из 100 проверенных АЗС. С одной стороны, это небольшое число, с другой, для современного автомобиля достаточно один раз заправиться некачественным топливом, чтобы получить повреждения топливной системы. Поэтому эксперты ОНФ подчеркивают, что некачественного топлива на рынке быть просто не должно.

Незначительные отклонения октанового числа могут быть вызваны погрешностью измерений.

Средняя цена за один литр бензина марки АИ-92 в январе 2021 г. составила 43,28 руб., что на 1,4% выше, чем в январе 2020 г., когда литр 92-го в столичном регионе стоил 42,69 руб.

Результаты измерений будут направлены в Росстандарт, который отвечает за регулирование розничного топливного рынка в РФ.