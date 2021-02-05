Нижний Новгород, , 13:56 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 4 февраля выявили 2542 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было выявлено 2544 новых носителя коронавируса.

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 475 502 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 473 новых случая заражения SARS-CoV-2, в Самарской области — 303, в Пермском крае — 277, в Саратовской области — 239, в Пензенской области — 214, в Ульяновской области — 173, в Кировской области — 166, в Башкирии — 164, в Оренбургской области — 150, в Удмуртии — 95, в Чувашии — 91, в Татарии — 84, в Мордовии — 70, в Марий Эл — 43.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 86 784 случаев, в Ульяновской области — 44 658, в Саратовской области — 44 399, в Самарской области — 41 807, в Пермском крае — 41 201, в Оренбургской области — 34 859, в Пензенской области — 33 795, в Кировской области — 33 237, в Удмуртии — 26 032, в Башкирии — 25 073, в Чувашии — 19 908, в Татарии — 16 469, в Мордовии — 16 402, в Марий Эл — 10 878.

Полностью выздоровели 413 906 жителей округа, за последние сутки выписаны 2639 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 9116 человек, за минувшие сутки скончались 63 жителя Поволжья, накануне был зафиксирован 61 летальный случай среди пациентов с коронавирусом в округе.

Значительное расхождение — больше чем на 180 случаев — с данными регионального штаба по числу смертей от COVID-19 по-прежнему наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики на 5 февраля, от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 344 человека, в течение минувших умерли трое жителей республики. При этом, по данным общефедерального штаба на аналогичную дату, — 525 жителей Удмуртии скончались с начала пандемии, четыре человека — за последние 24 часа.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 февраля в России с начала пандемии подтверждено 3 934 606 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 16 688 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 3 413 495 жителей России, за сутки выписаны 23 582 человека. 75 732 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 527 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 445 379 человек.