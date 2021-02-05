Санкт-Петербург, , 14:06 — REGNUM Торговые центры Петербурга в январе 2021 года посетили на 29% меньше людей, чем в январе 2020 года. К такому выводу пришли аналитики Watcom Group. Причиной стало снижение деловой и покупательской активности из-за пандемии и ограничений.

Работа торгового центра Дарья Драй © ИА REGNUM

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Специалисты рассчитали количество посетителей ТЦ на 1 тыс. кв. метров, оказалось, что этот индекс снизился по отношению к декабрю 2020 года на 17%, а к аналогичному периоду прошлого года — почти на 30%. Как уточняет «Петербургский дневник», индекс рассчитывается на основании данных из 90 торговых центров Северной столицы.

Ранее Watcom Group уже отмечала, что в Петербурге новогодние ограничения стали одними из самых жестких в России: были закрыты музеи, зоопарк, отменены концерты и выставки, а послабления, о которых чиновники объявили в канун Нового года, не смогли уберечь бизнес от потерь.

В результате в городе не доехали 90% туристов, а рестораны недосчитались 80% оборота. «Эффект домино» также докатился до магазинов и салонов красоты. «Те, для кого запреты были продлены до конца января, могут уже не вернуться к работе», — пришли к выводу аналитики.

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