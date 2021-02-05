Хунзахский район, Дагестан, , 13:53 — REGNUM В Дагестане приостановлена работа школы и детского сада селе Арани Хунзахского района из-за случая массового отравления детей. До установления причин отравления образовательные организации не будут работать, сообщили в районной администрации. Ориентировочно запрет будет действовать до 8 февраля, пишет «Интерфакс-Юг».

Ранее сообщалось, что в селе Арани с 1 февраля обратились за помощью к медикам около 30 детей, у которых наблюдались признаки пищевого отравления. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

В минздраве региона сообщили, что накануне, 4 февраля, в Хунзахскую ЦРБ с симптомами пищевого отравления были доставлены трое несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет.

«Еще 23 школьника этого же образовательного учреждения активно выявлены при обходах медработников на дому, заболевание у них протекало в более легкой форме, и госпитализация не требовалась», — говорится в сообщении минздрава.

По данным ведомства, на место происшествия выехала бригада инфекционистов и эпидемиологов под руководством замминистра Раисы Шахсиновой и главврача Республиканского центра инфекционных болезней Равганият Мирзаевой.

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