Москва, , 14:04 — REGNUM Ситуация с вакцинацией от коронавируса в России на данный момент обстоит лучше, чем во многих других странах. Об этом 5 февраля заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Думаю, ситуация у нас более спокойная и определенная. Потому что все три типа вакцин, разработанных у нас в стране, они действуют на более проверенных принципах», — сказал Сергеев.

Глава РАН подчеркнул, что наличие нескольких различных вакцин дают врачам возможность выбора наиболее подходящего для каждого пациента препарата, с учетом его показателей.

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