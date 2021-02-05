Мурманск, , 13:50 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области выявили 149 новых случаев COVID-19, трое пациентов скончались. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Лидер по суточному приросту заболевших — областной центр, там COVID-19 подтвердили у 73 человек. 17 новых случаев заболевания выявлено в Кольском районе, 16 — в Печенгском, 15 — в Кандалакшском.

Всего на лечении с COVID-19 находятся 1716 жителей Мурманской области.