Мадрид, , 13:50 — REGNUM Главу одной из больниц Мадрида призвали уйти в отставку после того, как он попытался помешать пациентам с диагнозом COVID-19 связываться с родственниками по телефону и рассказывать им об условиях содержания в недавно построенном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила газета El País.

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Заместитель председателя правительства автономного сообщества Мадрида Игнасио Агуадо призвал к отставке главврача больницы Príncipe de Asturias Долореса Рубио, уличенного в том, что он пытался запретить пациентам иметь мобильные телефоны для связи с членами семьи.

Поводом к заявлению Агуадо стала аудиозапись, ранее опубликованная радиовещателем Cadena SER. На ней Рубио требует от своего подчиненного запретить пользоваться телефонами:

«Семья должна стоять в сторонке. Значит, запретите телефоны. Зачем им звонить семье? Зачем им вообще нужны мобильники?»

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