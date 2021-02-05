Душанбе, , 13:44 — REGNUM Министерство обороны России поставит вторую партию вакцины «Спутник V» на 201-ю российскую военную базу в Таджикистане, сообщили 5 февраля в пресс-службе Центрального военного округа республики (ЦВО).

Вакцина «Спутник V» Дарья Драй © ИА REGNUM

Командующий войсками ЦВО Александр Лапин встретился с военнослужащими и членами их семей. Генерал-полковник сказал, что партия из 1 тыс. вакцин будет доставлена в феврале 2021 год.

«Привиться смогут как военнослужащие, так и их семьи», — сказал Лапин. На встрече также обсуждались вопросы развития социальной инфраструктуры военных городков, предоставление служебного жилья, военно-патриотическое воспитание, а также празднование Дня Победы и Дня защитника Отечества.

Напомним, в январе 2021 года военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане получили первую партию вакцины против коронавируса «Спутник V» из 1,1 тыс. доз.