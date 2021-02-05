Стокгольм, , 13:45 — REGNUM В Агентстве общественного здравоохранения Швеции предупреждают, что до наступления третьей волны пандемии коронавирусной инфекции в стране осталось всего несколько недель. По словам государственного эпидемиолога Андерса Тегнелла, проявление последствий вакцинации от COVID-19 для общества в этом случае затянется до начала лета текущего года. Об этом он заявил в эфире телеканала SVT Nyheter.

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»На данный момент у нас наблюдается обширное распространение коронавирусной инфекции. Это очень тревожный сигнал для всех нас», — признался Тегнелл.

По его словам, даже незначительные изменения в поведении людей могут иметь большое значение в деле сокращения темпов распространения инфекции. Главным средством в борьбе с коронавирусом является соблюдение социальной дистанции, подчеркнул эпидемиолог.

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