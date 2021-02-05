Волгоград, , 14:08 — REGNUM Новую партию вакцины от COVID-19 получила Волгоградская область. 22 тысячи 50 доз «Спутник V» поступили в ампулах, рассчитанных на одно применение, сообщили ИА REGNUM 5 февраля в пресс-службе администрации региона.

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Очередную поставку распределили по прививочным центрам. Её отличие от прежних траншей в том, что каждая ампула рассчитана не на пять человек, а на одного добровольца. В Волгограде открыты 12 прививочных пунктов, в Волжском — три, в Камышине один, жители районов проходят вакцинацию на базе своих ЦРБ.

«В ближайшее время в регион поступит дополнительное морозильное оборудование, что позволит развернуть на территории области 55 стационарных прививочных центров. Также к работе готовы мобильные бригады на базе восьми авторефрижераторов, сформированные для вакцинации жителей, проживающих в труднодоступных, малонаселенных пунктах, а также рабочих коллективов, территориально расположенных за пределами районных центров», — уточнили в администрации.

В регионе уже свыше 17 тысяч жителей начали вакцинацию, более 5,5 тысячи человек завершили иммунизацию.