Волгоград, 5 февраля 2021, 14:08 — REGNUM Новую партию вакцины от COVID-19 получила Волгоградская область. 22 тысячи 50 доз «Спутник V» поступили в ампулах, рассчитанных на одно применение, сообщили ИА REGNUM 5 февраля в пресс-службе администрации региона.
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Очередную поставку распределили по прививочным центрам. Её отличие от прежних траншей в том, что каждая ампула рассчитана не на пять человек, а на одного добровольца. В Волгограде открыты 12 прививочных пунктов, в Волжском — три, в Камышине один, жители районов проходят вакцинацию на базе своих ЦРБ.
В регионе уже свыше 17 тысяч жителей начали вакцинацию, более 5,5 тысячи человек завершили иммунизацию.