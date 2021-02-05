Москва, , 13:39 — REGNUM Российская академия наук (РАН) организует конкурс научных работ среди школьников. Об этом 5 февраля заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы бы хотели провести конкурс научных работ школьников и сделать так, чтобы жюри этого конкурса состояло из представителей академии наук. Должна быть широкая номинация победителей, и чтобы дальше академия наук следила, как складывается судьба у тех звездочек, которых мы отобрали. Посмотреть на самое первое начало такой карьеры», — заявил Сергеев.

По его словам, это мероприятие Российская академия наук намерена организовать совместно с Российским движением школьников.

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