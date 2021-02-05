Ульяновск, , 13:36 — REGNUM В Ульяновской области в очередной раз суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом меньше, чем количество выздоровевших — соответственно 204 и 173. При этом зарегистрированы новые летальные исходы. Такие обновлённые данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 5 февраля, всего в Ульяновской области лабораторно подтверждено 44 658 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 173.

Победили болезнь 41 107 человек, из них за сутки выписаны 204 пациента. Доля выздоровевших в Ульяновской области составляет 92,05%. В настоящее время в регионе насчитывается 2899 активно больных COVID-19.

Кроме того, в Ульяновской области восемь человек скончались от COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 652 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области вакцинация студентов будет проводиться мобильными бригадами при наличии медкабинетов в учебных заведения, в приоритете — педагоги старше 60 лет, сотрудники и студенты, имеющие хронические заболевания.