Йошкар-Ола, , 13:35 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 5 февраля выявили 43 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 43 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 10 878 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 9569 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 59 человек. 157 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки умер один житель республики, накануне летальных случаев от COVID-19 не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1152 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 238 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находится 603 человека, из них у 598 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 45 пациентов, при этом госпитализированы 47 жителей Марий Эл.