Саранск, , 13:27 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 5 февраля выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне, как и днем ранее, был выявлен 71 новый носитель SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 16 402 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»

За последние сутки в республике выписан 91 человек, всего с начала пандемии выздоровели 13 950 жителей Мордовии. 141 человек скончался от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось. Накануне скончались двое жителей региона.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2311 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 4 февраля в инфекционных стационарах республики лечение получали 1215 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2278 человек.