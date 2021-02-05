Екатеринбург, , 13:31 — REGNUM В Свердловской области подтвердили новый 331 случай заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Вирус SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки у жителей Екатеринбурга (121 человек), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артинского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышловского района, Кировграда, Красноуральска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Невьянска, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сухого Лога, Сысерти, Тавды, Талицкого, Тугулымского и Туринского городских округов, поселка Уральский.

Для сравнения, 4 февраля в регионе был зарегистрирован 341 носитель коронавируса. В области произошёл с начала пандемии 72 151 случай заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о смягчении коронавирусных ограничений.

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